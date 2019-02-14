كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فورد تسحب 1,4 مليون سيارة بيك أب فى أمريكا الشمالية بسبب ناقل الحركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة فورد موتور، اليوم الأربعاء، إنها تستدعي حوالي 1.48 مليون شاحنة بيك آب من طراز إف -150 في أمريكا الشمالية بسبب احتمال انخفاض سرعة ناقل الحركة الذي قد يزيد من خطر الاصطدام.

وأوضحت فورد أن اختيار شاحنات طراز العام 2011-2013 مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات قد يواجه انخفاضا غير مقصود في السرعة الأولى دون سابق إنذار، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان التحكم في السيارة، وتعرّضت فورد لخمسة حوادث، بما في ذلك تقرير واحد عن الاصابة المحتملة ذات الصلة بهذه القضية.

ووفقاً لوكالة رويترز، يشمل السحب 1.26 مليون شاحنة في الولايات المتحدة و 221000 في كندا، وسيقوم التجار بتحديث برنامج التحكم في مجموعة نقل الحركة وستخطر الشركة العملاء الشهر المقبل.

وفي مارس 2016، استدعت فورد 153،000 سيارة من ذات الطراز لعام 2011-2012، وطراز فورد إكسبيديشن وسيارات لينكولن نافيجيتور لمشكلة انتقال مماثلة، وقالت مونيك برنتلي المتحدثة بإسم فورد، إن السبب الجذري مختلف عن الأسباب الجديدة.

وفي ديسمبر 2017، فتحت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة تحقيقاً حول ما إذا كان ينبغي توسيع هذا السحب بما يقرب من 1.4 مليون سيارة 2011-2013 بعد 123 شكوى وحادثين، ولكن لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت الوكالة إن التراجع غير المتوقع يمكن أن يتسبب في إبطاء حركة السيارة فجأة ودون سابق إنذار، وقد يتسبب هذا أيضًا في انزلاق الإطارات الخلفية أو قفلها، مما يزيد من خطر حدوث عطل.