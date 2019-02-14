كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل ترفض زيارة لممثلي دول مجلس الأمن إلى الأراضي الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت إسرائيل فكرة زيارة مقبلة لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الشرق الأوسط، تشمل زيارة إلى الأراضي الفلسطينية، كما ذكرت الأربعاء، مصادر دبلوماسية.

وقال دبلوماسي، إن الإسرائيليين "قالوا لا" لمثل هذه الزيارة. وأعلن آخر في ختام اجتماع مغلق لمجلس الأمن أن "الولايات المتحدة لم تحتج حتى للاعتراض".

وكان اللقاء مخصصاً لمناقشة قرار إسرائيل في نهاية يناير الماضي، إنهاء عمل المراقبين الدوليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال سفير الكويت، الدولة العضو غير الدائمة العضوية، منصور العتيبي، للصحافيين: "نحتاج إلى إجماع " لتنظيم مثل هذه الزيارة لمجلس الأمن، والأعضاء الـ15.

وأعلنت غينيا الإستوائية التي تتولى في فبراير الرئاسة الدورية للمجلس "لانزلنا نعمل على الموضوع".

وفي الاجتماع قدمت الرئاسة عرضاً لما أجرته من لقاءات مع الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد اجتماع مغلق أول للمجلس قبل أسبوع حول وقع القرار الإسرائيلي في الخليل، بحسب دبلوماسيين.

وفي هذا اللقاء الأول سجل المجلس دعم واشنطن التام لموقف إسرائيل لإنهاء مهمة المراقبين الدوليين.

واختُتم الاجتماع بطلب بسيط للرئاسة بالتواصل مع الجانبين للاستماع إليهما، ونقل ردود فعل أعضاء المجلس.

وقبل أسبوع حركت بريطانيا مجدداً في الاجتماع الأول مسألة زيارة محتملة لمجلس الأمن إلى الشرق الأوسط، وهو اقتراح دعمته إندونيسيا، وجنوب إفريقيا، وألمانيا، وجميعها دول غير دائمة العضوية.