تفاصيل اليوم الأول لزيارة الملك الإسباني للمغرب..استقبال ملكي بحضور أمراء العائلة وتوقيع 11 اتفاقية جديدة – صور

في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها للمغرب، ترأس الملك محمد السادس، والعاهل الإسباني الملك “ضون” فيليبي السادس، اليوم الأربعاء، بقصر الضيافة بالرباط، حفل توقيع 11 اتفاقية للتعاون الثنائي في العديد من المجالات.

الحفل، الذي جرى مساء اليوم الأربعاء، تتعلق أولى الاتفاقيات الموقعة فيه بمذكرة تفاهم من أجل إقامة شراكة استراتيجية متعددة الجوانب بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا، وقعها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وجوزيب بوريل إي فونتيليس، الوزير الإسباني للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون.

كما وقع الوزيران الاتفاقية الثانية، بمثابة بروتوكول حول هبة لا رجعة فيها خاصة بالمسرح الكبير “ثيربانتيس” بمدينة طنجة.

ويتعلق الاتفاق الثالث بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة، والذي وقعه وزيرا داخلية البلدين، عبد الوافي لفتيت وفيرناندو غراندي-مارلاسكا غوميث.

أما الاتفاقية الرابعة فهي بمثابة مذكرة تفاهم من أجل إقامة شراكة استراتيجية في مجال الطاقة، وقعها عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وخوسي دومينغيث أباسكال كاتب الدولة الإسباني المكلف بالطاقة.

وتهم الاتفاقية الخامسة مذكرة تفاهم من أجل إقامة ربط كهربائي ثالث بين المغرب وإسبانيا، وقعها أيضا عزيز رباح وخوسي دومينغيث أباسكال.

أما الاتفاقية السادسة فتتعلق بمذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للمتاحف للمملكة المغربية ووزارة الثقافة والرياضة لمملكة إسبانيا، للتعاون في مجال المتاحف، ووقعها المهدي قطبي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، وخوسي غويراو كابريرا وزير الثقافة والرياضة الإسباني.

وتخص الاتفاقية السابعة مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للمتاحف والمتحف الوطني مركز الفنون الملكة صوفيا (إسبانيا)، من أجل تنظيم معرض بمدريد، وقعها أيضا المهدي قطبي وخوسي غويراو كابريرا.

وترتبط الاتفاقية الثامنة بمذكرة تفاهم بين مديرية الوثائق الملكية للمملكة المغربية وإدارة التراث الوطني لمملكة إسبانيا، من أجل تنظيم معرض بخصوص الأعمال الفنية الملكية بالبلدين بالقصر الملكي بمدريد، وقعتها بهيجة سيمو مديرة الوثائق الملكية والسيد ألفريدو بيريز دي أرمينان رئيس مجلس إدارة التراث الوطني الإسباني.

وتهم الاتفاقية التاسعة مذكرة للتعاون المتقدم بين السلطة المرفئية لطنجة المتوسط والسلطة المرفئية للجزيرة الخضراء من أجل تسهيل تدفق التجارة والمسافرين عبر مضيق جبل طارق، وقعها فؤاد البريني الرئيس المدير العام للسلطة المرفئية لطنجة المتوسط، ومانويل مورون ليدرو المدير العام للسلطة المرفئية بالجزيرة الخضراء.

وتتعلق الاتفاقية العاشرة بمذكرة تفاهم بين الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية الإيبيرية، وقعها عبد الحميد عدو الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية ولويس غاييغو الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الإيبيرية.

وتخص الاتفاقية الحادية عشر مذكرة تفاهم بين السلطة المغربية للأسواق المالية للمملكة المغربية واللجنة الوطنية لبورصة القيم لمملكة إسبانيا، وقعتها نزهة حياة رئيسة السلطة المغربية للأسواق المالية و سيباستيان ألبيلا أميغو رئيس اللجنة الوطنية لبورصة القيم.

جرى حفل التوقيع بحضور رئيس الحكومة، ورئيسي غرفتي البرلمان، ومستشاري، وبعض أعضاء الحكومة، وكذا الوفد الرسمي المرافق للعاهل الإسباني الملك فيليبي السادس.