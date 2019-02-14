قبيل تجدد الاحتجاجات..أمزازي يستدعي النقابات لطاولة الحوار

قبيل عودة نقابات التعليم للاحتجاج في الشارع، في الذكرى الثامنة لحراك “20 فبراير” احتجاجا على السياسات الحكومية في هذا القطاع، استبق سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي غضب شغيلة قطاعه، باستدعاء الكتاب العامين للنقابات.

وأوضحت مصادر نقابية، أن وزارة أمزازي وجهت اليوم الأربعاء، دعوة للكتاب العامين للنقابات التعليمية الست، للقاء مع الوزير يوم الإثنين المقبل 18 من شهر فبراير.

النقابات التعليمية التي قرر أمزازي اليوم أن يفتح لها أبواب وزارته، كانت قد خرجت في مسيرات متتالية خلال الأيام المقبلة، احتجاجا على عدم اجتماعه بها، بعدما أجل آخر لقاء له مع الكتاب العامين للنقابات الست في شهر دجنبر الماضي دون تحديد موعد جديد له.

كما أن نقابات التعليم، كانت قد توحدت، في مشهد ناذر، وخرجت في مسيرة موحدة قبل أيام وسط العاصمة الرباط، تزامنا مع خوضها إضرابا وطنيا قالت أنه نجح بنسبة تفوق تسعين بالمائة، احتجاجا على السياسات الحكومية في قطاع التعليم، في حركة احتجاجية انضمت إليها مختلف التنسيقيات التي تضم الأساتذة، ومنها الأساتذة حاملي الشهادات والأساتذة المتدربين