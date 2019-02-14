توتنهام يسحق دورتموند بثلاثية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزا ساحقا على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثلاثية توتنهام كل من اللاعبين هيونغ مين سون، يان فيرتونخين وفيرناندو لورينتي.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب بوروسيا دورتموند يوم 5 آذار/مارس المقبل.

وانتظر توتنهام حتى مرور 6 دقائق للوصول إلى مرمى الحارس رومان بوركي، بعدما وصلت الكرة إلى لوكاس مورا داخل منطقة الجزاء، ليتسلمها ويسددها صاروخية على الطائر، لكنها مرت بجوار القائم، لتضيع فرصة الهدف الأول.

واتضح عجز دورتموند في الدقائق الـ10 الأولى، بعدما فشل لاعبوه في الوصول بأي كرة إلى الثلث الهجومي، لأصحاب الأرض.

وبعد مرور ربع ساعة على بداية المباراة، وصل دورتموند بأول فرصة، بعدما استغل كريستيان بوليسيتش خطأ دفاع توتنهام، ليتوغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة قوية بيسراه، أبعدها الحارس الفرنسي هوجو لوريس ببراعة إلى ركنية.

وبدأ دورتموند في التجرأ على مرمى لوريس، وجاءت ثاني المحاولات من تسديدة قوية للبلجيكي أكسيل فيتسل من خارج منطقة الجزاء، ذهبت بين أحضان حارس السبيرز.

وشكلت انطلاقات جادون سانشو خطورة بالغة على الجبهة اليسرى للفريق اللندني، حيث شن اللاعب الإنجليزي أكثر من هجمة، كادت أن تسفر عن هدف مباغت للضيوف.

واتسمت محاولات أسود فيستيفاليا بالخطورة، وجاءت فرصة جديدة للضيوف من تسديدة للاعب الدنماركي توماس ديلاني من خارج منطقة الجزاء، لكن لوريس تصدى لها بنجاح.

وجاء الرد سريعًا من توتنهام، في الدقيقة 35، بعدما توغل هيونغ مين سون من جهة اليسار، ليطلق تصويبة أرضية زاحفة، تصدى لها بوركي بأقدامه.

وواصل لوريس الذود عن مرماه بتصدي خيالي قبل نهاية الشوط الأول، بعدما أبعد كرة من ضربة رأسية للمدافع الفرنسي دان أكسيل زاجادو، كادت أن تسفر عن هدف أول للضيوف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، باغت توتنهام ضيفه بهدف مع أول فرصة، بعدما أرسل يان فيرتونخين، عرضية داخل منطقة الجزاء، ليوجهها سون بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك، في الدقيقة 47.

ومنح الهدف دفعة معنوية لرجال المدرب ماوريسيو بوكيتينو، ليبدأ طوفان هجمات أصحاب الأرض على مرمى بوركي في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

وذاد دفاع دورتموند عن مرماه أمام هجمات توتنهام المتواصلة من كل حدب وصوب، ليتقهقر الفريق الضيف للمناطق الخلفية، لصد اجتياح الفريق اللندني.

وحاول الفريق الضيف التقدم بعد ذلك، حيث قام بمحاولات على استحياء لإدراك التعادل، أبرزها تسديدة من محمود داوود، لكنها ذهبت ضعيفة بين يدي لوريس.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ7 دقائق، تمكن توتنهام من تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ عن طريق فيرتونخين، في سيناريو مشابه للهدف الأول، بعدما قابل المدافع البلجيكي عرضية من الجهة اليمنى، ليوجهها بيسراه إلى داخل الشباك.

وبعد مرور دقيقة واحدة، أقحم بوكيتينو مهاجمه الإسباني فرناندو يورنتي، بدلًا من البرازيلي لوكاس مورا.

ولم يحتج يورنتي سوى دقيقتين فقط، ليضع بصمته في اللقاء، بتسجيل هدف توتنهام الثالث، من أول لمسة له في اللقاء، بعدما قابل كرة ركنية بضربة رأسية سكنت الشباك.

وفور نزول البديل البرتغالي رافائيل جيريرو، كاد أن يقلص النتيجة بتسجيل هدف أول لدورتموند من تسديدة يسارية، لكن الكرة مرت بجوار القائم، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز توتنهام بثلاثية نظيفة.