إسرائيل ترفض زيارة مقترحة لممثلي مجلس الأمن إلى الضفة المحتلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفضت إسرائيل إجراء ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، زيارة إلى الشرق الأوسط، تشمل زيارة إلى الأراضي الفلسطينية، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، عن مصادر دبلوماسية.

وقال دبلوماسي إن الإسرائيليين "قالوا لا" لمثل هذه الزيارة× فيما أكد ديبلوماسي آخر (لم تذكر هويته)، في ختام اجتماع مغلق لمجلس الأمن، أن "الولايات المتحدة لم تحتج حتى للاعتراض" على الرفض الإسرائيلي.

وأوضحت الوكالة أن ذلك تم خلال اللقاء المخصص لمناقشة قرار إسرائيل إنهاء عمل المراقبين الدوليين في مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، نهاية كانون الثاني/ يناير.

فيما صرّح سفير الكويت في مجلس الأمن، منصور العتيبي، للصحافيين، "نحتاج إلى إجماع " لتنظيم مثل هذه الزيارة لمجلس الأمن والأعضاء الـ15.

وأعلنت غينيا الاستوائية التي تتولى في شباط/ فبراير الرئاسة الدورية للمجلس أنه "ما زلنا نعمل حول الموضوع".

وخلال الاجتماع قدمت الرئاسة عرضا لما أجرته من لقاءات مع الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد اجتماع مغلق أول للمجلس، عقد قبل أسبوع، حول وقع القرار الإسرائيلي في الخليل، بحسب دبلوماسيين.

وخلال هذا اللقاء الأول، سجل المجلس دعم واشنطن التام لموقف إسرائيل لإنهاء مهمة المراقبين الدوليين. واختتم الاجتماع بطلب بسيط للرئاسة بالتواصل مع الجانبين للاستماع إليهما ونقل ردود فعل أعضاء المجلس.

وقبل أسبوع حركت بريطانيا مجددا، خلال الاجتماع الأول، مسألة زيارة محتملة لمجلس الأمن إلى الشرق الأوسط، وهو اقتراح دعمته إندونيسيا وجنوب أفريقيا وألمانيا وي دول غير دائمة العضوية.