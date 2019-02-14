دراسة: النوم يحمي جسد الإنسان من الجراثيم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسة ألمانية، أن النوم يعزز كفاءة خلايا مناعية معينة من خلال تحسين فرص تعلقها بالخلايا المصابة بفيروسات وتدميرها في النهاية.

وقال الباحثون إنهم وجدوا سبيلا تزيد من خلاله قدرة النوم على درء نوبة برد.

وركز الباحثون اهتمامهم على الخلايا "تي"، التي تتصدى للإصابات المعدية. فعندما ترصد هذه الخلايا خلية مصابة بعدوى فيروسية، فإنها تعكف على تنشيط بروتين لزج يعرف باسم "الإنتجرين" يسمح لها بالتعلق بتلك الخلية.

واستطاع الباحثون أن يبرهنوا أن قلة النوم وكذلك فترات التوتر الطويلة تؤدي إلى رفع مستويات الهرمونات التي تعرقل فيما يبدو عملية الانتقال التي تساعد في تنشيط البروتينات اللزجة.

وقال الباحث بجامعة توبينن بألمانيا، ستويان ديميتروف، وقائد فريق الدراسة إنه إذا أراد إنسان أن يقوي جهاز المناعة فعليه "أن يحصل على كمية النوم المطلوبة كل ليلة وأن يتجنب التوتر المزمن".

وقال باحث أمراض الرئة والحالات الحرجة واضطرابات النوم، الدكتور لويس دو بالو، إن العلماء على دراية منذ فترة طويلة بأن قلة النوم يمكن أن تؤثر على جهاز المناعة.

وأضاف: "أظهرت دراسات إكلينيكية عديدة أن من لا يحصلون على قدر كاف من النوم أكثر عرضة للمرض بعد تعرضهم للفيروسات... إلا أن هذه الدراسة (الجديدة) تظهر طريقا آخر للجزئيات ربما يؤدي فيه النوم بالعمق والقدر الكافيين إلى تعزيز المناعة عبر الخلايا المعروفة بالخلايا تي".

وتابع دو بالو الذي لم يشارك في الدراسة "ولهذا فإنها تعرض آلية أخرى ذات وصف فريد تقف وراء بعض التأثيرات الداعمة للمناعة المترتبة على النوم".