انت الان تتابع روسيا تحذر أمريكا من التدخل عسكريا في فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مساء، أمس، الثلاثاء، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، من أي تدخل بما في ذلك التدخل العسكري في الشئون الداخلية لفنزويلا، حسبما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان. وقال لافروف: إن "روسيا مستعدة لإجراء مشاورات بشأن فنزويلا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة"، منتقدًا في الوقت ذاته خطط تشديد العقوبات الأمريكية على روسيا بسبب تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال في إنجلترا، وقال: إن "العقوبات الجديدة ستلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين".

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد.فيما اعلن خوان جوايدو، زعيم المعارضة أنه مستعد، إذا اقتضت الضرورة، الموافقة على تدخّل عسكري أمريكي في بلاده