الخارجية اللبنانية دانت الهجوم الارهابي في محافظة بلوشستان الإيرانية

دانت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ​بلوشستان​ الإيرانية والذي أودى بحياة ٢٧ شخصا، كما أكّدت الوزارة في بيان، تضامنها مع ​الحكومة​ والشعب الايرانيين، معزّية بعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم، ودعت الى كشف الجهات المعتدية.

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