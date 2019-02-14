اعتبر وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "اعلان المستشار في ​الديوان الملكي السعودي​ ​نزار العلولا​ بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ رفع ​السعودية​ تحذيرها للمواطنين السعوديين المسافرين إلى ​لبنان​، خبر مفرح طال انتظاره، وخطوة مباركة ملؤلها الخير كل الخير ستفتح معها صفحة جديدة لإعادة العلاقات الأخوية بين البلدين الى سابق عهدها ولعودة الأشقاء السعوديين الى بلدهم الثاني".

كانت هذه تفاصيل خبر شقير: رفع حظر سفر السعوديين إلى لبنان أمر مفرح وخطوة مباركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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