ترامب: هناك أكثر من حل لإنهاء الأزمة الفنزويلية

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أن "هناك حلولا عدة لإنهاء الأزمة الحادة التي تعيشها فنزويلا"، مشيرا إلى أن إدارته تدرسها كلها، لافتاً إلى "أننا ندرس جميع الخيارات".
ولفت إلى أنه "مستاء من أحداث فنزويلا" وكشف عن أن "القوات المسلحة الأميركية والكولومبية "تعمل سوية"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة تنظر الآن إلى زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، على أنه رئيس فنزويلا الحقيقي".
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