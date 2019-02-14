ترامب أكد أنه سيستخدم الفيتو الرئاسي لتعطيل قرار الكونغرس بشأن اليمن

أكد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أنه "سيستخدم الفيتو الرئاسي لتعطيل قرار الكونغرس بشأن ​اليمن​". وكانت قناة "العربية" قد أفادت بان "​الكونغرس الأميركي​ يصوت لوقف دعم عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن".

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