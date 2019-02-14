لبنان: تأجيل المناقشات النيابية للبيان الوزاري للحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ)

قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مساء اليوم، استكمال مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتصويت على منحها الثقة النيابية في جلسة عامة للمجلس تنعقد بعد غد الجمعة اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا.

واستغرقت جلسة اليوم - والتي تعد الثانية في مجال المناقشات النيابية - قرابة 8 ساعات على فترتين صباحية ومسائية، ألقى خلالها 18 نائبا يمثلون مختلف التكتلات النيابية والمستقلين، كلماتهم وأبدوا ملاحظاتهم تعليقا على البيان الوزاري، حيث أعلن 15 نائبا إعطاء الثقة للحكومة الجديدة، فيما أكد 3 نواب رفضهم منح الثقة للحكومة.

وكانت جلسة الأمس قد تم خلالها الاستماع إلى 15 نائبا، وأعلن خلالها 13 نائبا إعطاء الثقة للحكومة، فيما رفض نائبان فقط منح الثقة النيابية.

وقال رئيس المجلس النيابي - في ختام جلسة اليوم - إنه لا يزال هناك 22 نائبا في قائمة النواب الذين طلبوا الحديث لإبداء الرأي في البيان الوزاري الذي كان رئيس الوزراء سعد الحريري قد تلاه على مسامع النواب في جلسة الأمس، والمتضمن خطط واستراتيجيات عمل الحكومة الجديدة، مرجحا أن يستمر انعقاد جلسات مناقشة البيان الوزاري إلى يوم السبت المقبل.

وتناولت كلمات النواب بجلسة اليوم، قضايا الفساد في المصالح ودوائر العمل الرسمية، والتوظيف غير العادل، والإهدار المالي في عدد من قطاعات الدولة، وأزمة النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية وما يترتب عليها من أعباء اقتصادية وكيفية التعامل معها من قبل الدولة، والقوانين غير المُفعلة، وأوضاع القضاء، وأزمات قطاع الكهرباء والنفايات، وغيرها من القضايا.

يشار إلى أن مجلس النواب اللبناني يضم 128 نائبا معظمهم ينتمون إلى تكتلات نيابية كبرى، في مقدمتها كتلة لبنان القوي التي تضم التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق وآخرين، وكتلة تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري، وكتلة التنمية والتحرير (حركة أمل) ، وكتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) ، وكتلة الجمهورية القوية (حزب القوات اللبنانية) ، وكتلة اللقاء الديمقراطي (الحزب التقدمي الاشتراكي) ، وكتلة التكتل الوطني (تيار المردة) ، وكتلة الوسط المستقل (تيار العزم) ، وكتلة حزب الكتائب، وكتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي، وعدد محدود من النواب المستقلين.