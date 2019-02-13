وزير الدفاع البولندي السابق: العداء لإيران ليس في مصلحة وارسو

أكد وزير الدفاع البولندي السابق توماش سيمونياك أن "العداء للجمهورية الاسلامية الايرانية ليس في مصلحة وارسو، منتقدا استضافة بولندا لمؤتمر معاد لإيران"، مشيراً إلى أن "بولندا لن تحصل على أي شيء باستضافتها هذا المؤتمر".
وأوضح ان "هذا المؤتمر لن يقدم سلاما للشرق الاوسط، لأن هناك اطرافا عديدة في الصراع بالشرق الاوسط لا تشارك فيه؛ إذن نحن نتحيز بقوة لأحد هذه الاطراف"، منتقداً "تصريحات رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي".
ورأى سيمونياك ان "المؤتمر المذكور يثبت أن بولندا ليست لديها رؤية شاملة في سياستها الخارجية، لأنها ورطت نفسها في حدث لا تعرف تبعاته او ليست مهتمة بها"، مشيراً إلى أن "ليس لدينا اي مصلحة في استعداء ايران او الدول الاخرى وليس لدينا مصحلة في مؤتمر لا تشارك فيه اي منظمة فلسطينية وإننا كنا دوما ندعم التوازن في الشرق الاوسط، فالسلام له قيمة عليا بالنسبة لنا، في حين ان هذا المؤتمر ليس له اهمية كبيرة لتحقيق هكذا هدف".
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