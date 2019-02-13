لقاء بين بوتين ورئيس بيلاروسيا في سوتشي ناقشا خلاله ملف "التكامل"

التقى الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، نظيره البيلاروسي ​ألكسندر لوكاشينكو​ الذي وصل الى منتجع سوتشي الروسي لعقد مباحثات تستمر ثلاثة أيام يتخللها ممارسة رياضة التزلج على ​الثلج​، في ثالث لقاء بين الزعيمين في أقل من شهرين.

وذكر ​الكرملين​ أنّ المحادثات ركزت على القضايا الثنائية و"آفاق عمليات التكامل" بين البلدين.