التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي وصل الى منتجع سوتشي الروسي لعقد مباحثات تستمر ثلاثة أيام يتخللها ممارسة رياضة التزلج على الثلج، في ثالث لقاء بين الزعيمين في أقل من شهرين.
وذكر الكرملين أنّ المحادثات ركزت على القضايا الثنائية و"آفاق عمليات التكامل" بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء بين بوتين ورئيس بيلاروسيا في سوتشي ناقشا خلاله ملف "التكامل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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