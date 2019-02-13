عبد العزيز بوتفليقة أقال مدير الأمن الوطني في الجزائر

أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن الرئاسة قامت بتنحية المدير العام للأمن الوطني العقيد لطفي لهبيري من منصبه والرئيس التونسي ​عبد العزيز بوتفليقة​ عيّن عبد القادر قارة بوهدبة مديرا عاما للأمن الوطني خلفا للعقيد لهبيري".

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