أ.ف.ب: هجوم لبوكو حرام على موكب حاكم ولاية في نيجيريا يوقع قتلى

أفاد مصدر أمني أن أربعة اشخاص قتلوا بينهم جنديان، في هجوم شنته جماعة ​بوكو حرام​، على موكب حاكم ولاية بورنو في شمال شرق ​نيجيريا​، وذلك قبل يومين من موعد ​الانتخابات​ العامة في البلاد.

وكشف عنصر في ميليشيا تقاتل الى جانب ​الجيش النيجيري​ لوكالة فرنس برس، ان "تعرضنا لهجوم كبير من بوكو حرام مساء، مشيرا الى ان " سيارة الحاكم كانت قد ابتعدت عندما اطلقوا النار على السيارات التي كانت في آخر الموكب".