محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سحر عزام:
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن السواحل الشمالية الغربية على سواحل الإسكندرية ومرسى مطروح شهدت اليوم رياحًا مثيرة للرمال والأتربة وأمطارًا.
وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن نشاط الرياح سيتقدم اعتبارًا من الغد نحو الداخل على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مصحوبًا بأمطار.
وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية بأنه اعتبارًا من السبت ستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، لتتحسن الأحوال الجوية، وتنتهي موجة الطقس السيئ اعتبارًا من مساء السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تكشف عن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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