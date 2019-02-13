رئيس "برلمانية النور": يكشف كواليس حديثه مع "عبد العال" حول تعديل الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري

أكد الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أنه شرح للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الأسباب التي يعترض بموجبها الحزب على بعض التعديلات الدستورية المقترحة.

وأضاف، أن رئيس المجلس طمأنه حول العديد من الجزئيات، وعلى رأسها "كوتة الـ25%"، لافتًا إلى أنها لا تتعارض مع المبادئ الدستورية الراسخة، ولا تنتقص حق أي من فئات المجتمع.

ونقل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور عن عبد العال قوله، "أطمأنك، الدستور المصري نص صراحة على أن الدين الإسلامي دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وأيضا للديانات الأخرى مصادرها فيما يتعلق بأحوالها الشخصية، ونص الدستور على أنه يفسر وحدة واحدة في ديباجته ومواده، فبالتالي ليس هناك مساس اطلاقا بالأسس التي تقوم عليها الدولة، ولا أي تفسير محتمل".