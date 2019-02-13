مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد في قليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، أثناء عبوره شريط السكك الحديدية عند مدينة قليوب، إثر سقوطه أمام القطار، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قليوب المركزي وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات قطار في قليوب.
وكشفت التحريات الأولية أنه عند عبور الشخص لشريط السكة الحديد سقط على القضبان، وصدمه قطار "الإسكندرية – القاهرة" فلقي مصرعه في الحال.
جري نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى قليوب المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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