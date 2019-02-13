سقوط جزء من السور الغربي لمعبد إسنا جنوب الأقصر.. والآثار: حررنا "محضر"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار، اليوم الأربعاء، إن جزء من السور الغربي المحيط بمعبد إسنا جنوب الأقصر.

وأضاف "عشماوي" أن السور مبني في تسعينات القرن الماضي حول المنطقة الأثرية لحمايتها من التمدد العمراني، سقط، ولم يسفر ذلك عن أية خسائر بالمنطقة الأثرية.

وأوضح "عشماوي" أن السور بني عام 1993 من الطوب اللبن وأن الجزء الذي سقط منه اليوم في حالة سيئة، نظرًا لوجوده بالمنطقة الغربية التي تطل على منطقة عشوائية ليس بها منظومة صرف صحي سليمة حيث يتم سكب مياه الصرف بالشارع الأمر الذي أدي إلي تفاعل المياه مع هذا الجزء من السور الحديث وسقوطه.

وأكد عشماوي أن الأثريين والعاملين بالمنطقة الأثرية اتخذوا كافة التدابير اللازمة لحماية المنطقة الأثرية وإبلاغ شرطة السياحة والآثار، وتحرير محضر بالواقعة، كما كُلف قطاع المشروعات بالوزارة بإعادة بناء الجزء الذي سقط من السور وتدعيم باقي أجزاءه.