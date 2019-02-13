مسئول أمني عراقي: تدمير أنفاق لـ"داعش" جنوب غربي الموصل

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ)

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري، عن تدمير كهوف وأنفاق لتنظيم داعش الإرهابي، ومقتل أربعة عناصر من التنظيم جنوب غربي الموصل.

وقال الشمري ـ في حديث لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن "قوة من (سوات) التابعة لقيادة شرطة نينوى نفذت عملية أمنية بإسناد جوي من قبل قوات التحالف وبناء على معلومات استخبارتية دقيقة عن وجود كهوف وأنفاق في سلسلة جبال باخيرة المحاذية لقرية الحسينة يتخفى فيها عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أنه "تم مداهمة الكهوف والأنفاق وتم الاشتباك مع أربعة عناصر من عصابات داعش وتم قتل ثلاثة منهم وقام الداعشي الرابع بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف داخل أحد الكهوف"، مؤكدًا "تدمير جميع الكهوف والأنفاق".