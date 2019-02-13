شكرا لقرائتكم خبر عن «الألغام الحوثية» تقتل وتصيب 13 صياداً في شواطئ الحديدة باليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قُتل ثمانية صيادين يمنيين وجُرح خمسة آخرون بانفجار لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر، قبالة شواطئ منطقة اللُّحيّة شمال محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية وفقاً لـ”العربية”، بأن اللغم انفجر في قارب للصيادين بالقرب من جزيرة البُضيع، ونجا من الحادث شخصان فقط؛ حيث كان على متن الزورق 15 شخصاً.

يُذكر أن العشرات من الصيادين اليمنيين قُتلوا خلال السنوات الماضية بفعل الألغام البحرية التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مياه البحر الأحمر. وانتزع الجيش اليمني ودمر بدعم من التحالف عشرات الألغام البحرية إيرانية الصنع كانت زرعتها الميليشيات وشكلت تهديداً خطيراً لسلامة الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر.