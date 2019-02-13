شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. «تقییم الحوادث» یفند ادعاءات استھداف التحالف لمدرسة في حجة والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - الرياض:
فنَّد المتحدث الرسمي للفريق المشترك لتقییم الحوادث في الیمن، منصور المنصور، ادعاءات استھداف قوات التحالف العربي لدعم الشرعیة في الیمن لإحدى المدارس.
وقال المنصور، في مؤتمر صحفي عقده الیوم الأربعاء، إن الادعاءات التي تروج لاستهداف قوات التحالف لإحدى المدارس القريبة من إحدى نقاط التفتیش العسكرية لمیلیشیا الحوثي الإرھابیة بمحافظة حجة لیس لھا أساس من الصحة.
ووجه المنصور اتهامات لمیلیشیا الحوثي المدعومة من إيران بتحويل نادٍ رياضي بمحافظة صعدة إلى ثكنة عسكرية؛ ما يجعله ھدفاً عسكرياً مشروعاً.
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