شهيد بغزة .. والاحتلال يشرد 50 عائلة فلسطينية بالأغوار

القدس المحتلة ـ الخليج 365 :

شيع الفلسطينيون امس جثمان الشهيد حسن نبيل نوفل الذي ارتقى مساء أمس الاول الثلاثاء متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء تعرضه لقنبلة غاز بالرأس من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة الجمعة الماضية. وشارك بموكب التشييع عشرات الفلسطينيين انطلاقا من منزل الشهيد بمخيم النصيرات للصلاة عليه بمسجد الشهداء ومن ثم مواراة جثمانه الثرى بمقبرة الشهداء. وهتف المشيّعون عبارات تطالب المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال، وضرورة الاستمرار بمسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها. وأسفرت اعتداءات قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين المشاركين بمسيرات العودة وكسر الحصار شرق القطاع عن استشهاد أكثر من 230 مواطنًا فلسطينيا وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

الى ذلك، طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس الأربعاء، عشرات العائلات الفلسطينية، في مناطق متفرقة بالأغوار الشمالية المحتلة. وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات إن قوات الاحتلال طردت 50 عائلة تضم تقريبا 300 فرد، نصفهم من الأطفال والنساء، من خيامها، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الخامسة مساء. وأشار إلى أن هذه العائلات التي تسكن في مناطق (المالح، والميتة، والبرج، والرأس الأحمر)، ستظل في العراء دون مأوى لها. وكانت قوات الاحتلال طردت العائلات ذاتها الأربعاء الماضي؛ لهدف التدريبات العسكرية. وتطرد قوات الاحتلال سنويا عشرات العائلات الفلسطينية في الأغوار الشمالية؛ للهدف ذاته في تلك المناطق.