اليمن : (أنصار الله) تعلن وفاة 132 يمنيا بإنفلونزا الخنازير

في السياسة 14 فبراير,2019 نسخة للطباعة

صنعاء ـ وكالات : أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان التابعة لجماعة لأنصار الله في صنعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إنفلونزا الخنازير “H1N1″، خلال العامين الماضي والجاري، إلى 132 شخصا. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تديرها “أنصار الله” مساء امس الاول عن الناطق باسم وزارة الصحة في ما تعرف بـ”حكومة الإنقاذ” التابعة لانصار الله، الدكتور يوسف الحاضري، قوله إن “صنعاء تأتي في المرتبة الأولى في عدد الوفيات تليها محافظة عمران ثم محافظة إب”. وأرجع الناطق سبب انتشار إنفلونزا الخنازير مؤخرا في اليمن إلى “تراكمات أربع سنوات من العدوان والحصار وتدمير المنشآت الصحية وبنيتها التحتية”. وأضاف أن “تلك التراكمات أضعفت نظام الترصد الوبائي للأمراض عامة والإنفلونزا خاصة، عوضا عن صعوبة مكافحة ظهور أي وباء جراء توقف النفقات التشغيلية”. وقال “أصبحت إنفلونزا الخنازير بعد انتشارها في اليمن، جائحة تهدد الإنسان، ويجب علينا العمل على حماية أنفسنا وأطفالنا من الأمراض قبل أي شيء، ويأتي ذلك بمستوى وعينا وتغييرنا للممارسات الصحية الخاطئة”. وأكد الحاضري أهمية الوعي في الوقاية من إنفلونزا الخنازير وتجنب الإصابة بها.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة في صنعاء، أعلن أواخر يناير المنصرم، تسجيل 470 إصابة بإنفلونزا الخنازير، ووفاة 104 حالات في عموم اليمن ، فضلا عن الحالات غير المسجلة ممن يصابون أو يتوفون في بيوتهم بسبب عدم القدرة المالية للمواطنين منذ انقطاع رواتبهم بعد نقل البنك المركزي إلى عدن.

الى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، إن فرصة تحويل وقف إطلاق النار في اليمن إلى خطة للسلام تتضاءل. وأضاف هنت، في بيان قبل اجتماع مع وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والسعودية: “أمامنا الآن فرصة آخذة في التضاؤل لتحويل وقف إطلاق النار إلى مسار دائم للسلام ووقف أسوأ أزمة إنسانية في العالم”. وتابع: “تحقق تقدم حقيقي بالنسبة للتوصل إلى حل سياسي لكن هناك أيضا مشاكل حقيقية تتعلق بالثقة بين الطرفين مما يعني أن اتفاق ستوكهولم لا ينفذ بالكامل”، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وكانت جماعة “أنصار الله” والحكومة، المدعومة من التحالف العربي، قد اتفقا على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية، وعلى سحب القوات، وذلك في محادثات سلام جرت في السويد في ديسمبر 2018، بعد جهود دبلوماسية استمرت لعدة أشهر وضغوط غربية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات والتي أودت بحياة عشرات الآلاف.

وصوت مجلس الأمن الدولي، في 21 ديسمبر الماضي، بالإجماع، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.