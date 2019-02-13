باكستان تطلق حملة أمنية لمواجهة التطرف بمواقع التواصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهدت السلطات الباكستانية، الأربعاء، بشن حملة أمنية "واسعة" تستهدف خطاب الكراهية والتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلن وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري أن الحكومة ستؤسس جهازا جديدا لإنفاذ القانون لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي خلال خطاب في العاصمة إسلام آباد.
وقال: "نفذنا بعض الاعتقالات الأسبوع الماضي، وسنطلق حملة أمنية واسعة بحق مستخدمي وسائل الإعلام الذين ينشرون خطاب الكراهية والعنف".
وأفاد شودري بأن "مشكلتنا تكمن في أن تأثير الإعلام الرقمي بات يتجاوز الإعلام الرسمي، ولذا فمن المهم بالنسبة إلينا أن ننظم ذلك"، مضيفا أن "الإعلام غير الرسمي يعد مشكلة أكبر من الإعلام الرسمي".
ويأتي الإعلان بعد أيام من توقيف السلطات لصحفي يشتبه بأنه نشر مواد تتضمن ما اعتبر تشهيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.
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