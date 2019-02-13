الان تتابع ترامب: تسلق جبل إيفرست سيكون أسهل من تسلق الجدار الحدودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن تسلق جبل إيفرست سيكون أسهل بكثير من تسلق الجدار الحدودي في الجنوب الأمريكي مع المكسيك؟

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام أمريكية، أن التوافق على إنشاء الجدار الحدودي خطوة هامة للحفاظ على أمن البلاد.

وتابع أن هناك أزمة إنسانية على حدودنا وتحتاج منا العمل على حلها، وأن المخدرات تقتل 78 ألف أمريكي سنويا ومعظمها يتسرب عبر حدودنا الجنوبية، لو بدأنا في بناء الجدار الحدودي نسبة الجرائم وكمية المخدرات ستنخفضا إلى النصف.

وعرض ترامب توفير الحماية المؤقتة لبعض المهاجرين مقابل تمويل الجدار

وأعلن عن خطة عاجلة تتضمن توفير 800 مليون دولار كدعم إنساني و850 مليون دولار لمكافحة تهريب المخدرات عبر حدود الولايات المتحدة الأمريكية.