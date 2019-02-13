الان تتابع تنفيذ حكم الإعدام في 3 من الإخوان بعد إدانتهم بقتل لواء شرطة بمصر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نفذت مصلحة السجون المصرية، اليوم، حكم الإعدام شنقا ضد 3 من تنظيم الإخوان الإرهابي، أدينوا بقتل مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، اللواء نبيل فراج في 19 سبتمبر 2013.
وأدانت المحكمة المتهمين بجرائم الإرهاب وتمويله والانضمام لجماعة إرهابية، وقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل أفراد الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وثقيلة ومفرقعات، ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة اتصالات دون تصريح من الجهات المختصة للمساس بالأمن القومي.
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ حكم الإعدام في 3 من الإخوان بعد إدانتهم بقتل لواء شرطة بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.