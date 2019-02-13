محكمة مصرية تنفذ حكم إعدام بحق 3 مدانين بقتل لواء

نفذت السلطات المصرية، الأربعاء، حكم الإعدام شنقا بحق 3 أشخاص مدانين بقتل مسؤول أمني رفيع عام 2013، حسبما قال مصدران أمني وقضائي لوكالة "فرانس برس".

وكانت محكمة النقض المصرية قد أيدت حكما بإعدام 3 أشخاص دينوا بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، أثناء مداهمة في منطقة كرداسة، في التاسع من سبتمبر عام 2013.

وكرداسة ضاحية شعبية فيغرب القاهرة، يقطنها عدد كبير من أنصارجماعة الأخوان الإرهابية.

وجرت مداهمة المنطقة لتوقيف متشددين متهمين بالتورط في تنفيذ هجوم مسلح على قسم شرطة كرداسة، أسفر عن مقتل 13 شرطيا.

وتعرض اللواء للقتل أثناء قيادته عملية المداهمة التي كانت تبث على الهواء، بعد إصابته بطلق ناري، في مشهد مؤثر رآه الملايين عبر الشاشات.

وتخوض قوات الأمن المصرية، وخصوصا في شمال ووسط سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة مرتبطة بالإخوان، بينها الفرع المصري لداعش (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.