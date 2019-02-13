محمد أبو حامد: التعديلات الدستورية تدعم المصالح الوطنية

مصراوي - كتبت- سحر عزام:

عبَّر النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، عن تأييده التعديلات الدستورية التي يناقشها المجلس، لافتًا إلى أن دستور 2014 تمت صياغته في ظروف استثنائية وعلى عجل شديد، للوصول في أسرع وقت إلى الشرعية الدستورية بعد 30 يونيو.

وأضاف أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن التعديلات على دستور 2014 سيكون لها أثر إيجابي لدعم المصالح الوطنية، وأن مدة 4 سنوات كفترة لولاية رئيس الجمهورية غير كافية لإتمام الإجراءات الإصلاحية والوعود الانتخابية.

وتابع عضو...