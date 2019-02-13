القبض على أيمن نور خلال أيام

اليوم الجديد
شن الدكتور والكاتب الصحفي محمد الباز، هجومًا حادًا علي الإعلامي الإخواني معتز مطر، وأيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية.
وأكد "الباز"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم القبض على كل من "معتز مطر" و"أيمن نور"، خلال الفترة المقبلة.
وتابع "الباز": "معتز مطر عندما يتم القبض عليه سيبكي مثل العيال الصغيرة، هو عامل زي اليهود بيهاجمنا من وراء جدار، أما أيمن نور فهو ليس شخصًا ولكنه مؤامرة".
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