الجراح: نحن في مرحلة هدوء قد نصل بعده إلى مرحلة استقرار سياسي

رد وزير الاعلام ​جمال الجراح​ على نائب رئيس حزب "القوات ال​لبنان​ية" عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​، قائلا: "سنة 2017-2018 زاد عدد موظفي شركة "ألفا" 39 وليس 250 موظفا"، متسائلا: "منذ متى يقوم الوزير بنشر قراراته؟ لست مضطرا على نشر كل القرارات التي أقوم بأخذها"، لافتاً إلى أن "أبرز انجاز قمت به في ​وزارة الاتصالات​ هو الـ"فايبر أوبتيك".

وفي حديث تلفزيوني، لفت الجراح إلى أن "​الطائف​ هو تسوية بعد حرب دامت 15 سنة حيث كان لبنان ساحة صراع وساحة لتصفية الحسابات بين دول المنطقة"، مشيراً إلى أن "هناك امكانية تطبيق ما لم يطبق في الطائف لكننا بحاجة لمرحلة هدوء واستقرار سياسي".

وأشار إلى "اننا الآن في مرحلة هدوء قد نصل بعده إلى مرحلة استقرار سياسي واليوم هناك قانون ​انتخابات​ جديد جرت على أساسه انتخابات نيابية وهناك كلام من معظم القوى أن هذا القانون لم يكن قانونا عادلا ونحن كيتار مستقبل لم ننصف به ولكن قمنا بذلك لتسهيل الوضع من أجل مصلحة البلد".

واعتبر الجراح أنه "آن الأوان لنجد حلول للمواضيع العالقة والشائكة وبعض التفاصيل ما زالت معلقة وحان الوقت ان ننتهي منها وأن نمشي خطوات نحن الدولة وإعادة بنائها"، مشيراً إلى أن " المرحلة المقبلة تتطلب أن تكون العلاقات بين القوى السياسية قائمة على الايجابية لانقاذ البلد لاننل في مركب واحد وفي حال الغرق سنغرق جميعا ونحن بحاجة لانجازات على الصعيد الاقتصادي الأمر الذي يتطلب أقصى درجات التعاون".

وأوضح أن "العلاقات مع رئيس الحزب "التقديم الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ مرت بازمة والامور توضحت والعلاق الآن أفضل من الاسبوع الفائت وليس فقط وليد جنبلاط مدعو بل جميع القوى السياسية مدعوة لحد كبر من الايجايبة والتعاون والتناغم من أجل انجاز مشروع إنقاذ ​الوضع الاقتصادي​".