دعت ​السفارة السعودية​ في ​لبنان​ الى عشاء في فندق فينيسيا بحضور السفير السعودي ​وليد البخاري​. ويشارك في العشاء رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ والنائب ​ستريدا جعجع​ ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ والنائب ​مروان حمادة​ ورئيس الحكومة الاسبق ​فؤاد السنيورة​ و​رئيس الجمهورية​ السابق ​ميشال سليمان​ وعدد من النواب الوزراء.

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري وجعجع وجنبلاط شاركوا بعشاء بدعوة من سفارة السعودية لفينيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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