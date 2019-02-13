عماد واكيم ردا على نواف الموسوي: فشر حدا يكسر رقبتنا

رد عضو تكتل "الجمهورية القوي" النائب ​عماد واكيم​ في تصريح له عبر مواقع التواضل الاجتماعي على عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​نواف الموسوي​، قائلا: "ما تعربش على حيطنا ما منكسر اجرك وبهل حالة فشر حدا يكسر رقبتنا".

وكان الموسوي قد رد على النائب بيار بو عاصي، الذي ختم كلمته بالاشارة الى الجدال الذي حصل خلال جلسة اعطاء الثقة للحكومة بين النائب سامي الجميل والموسوي، بشأن الرئيس بشير الجميل، دعا فيها بو عاصي الى احترام رموز الاخرين وقادتهم كما تطلعاتهم، أكّد الموسوي في ردّ مباشر في الجلسة، ان "مقاومتنا هي عزنا وشرفنا ومن يتهجم علينا ويهدّدنا بكسر رجلنا سنكسر له رقبته"، فتدخل عندئذ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ، وشطب ما أدلى به الموسوي، من محضر الجلسة.