رئيس جامعة الأزهر: تفعيل نظم الجودة التعليمية في التواصل مع المجتمع المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ضرورة الاهتمام بطلاب العلم من المصريين والوافدين وتفعيل نظم الجودة التعليمية في التواصل مع المجتمع المدني بما يحقق تطوير التعليم وتنمية المجتمع.

وقال رئيس الجامعة - خلال لقائه بالطلاب الوافدين في "جمعية سفراء الهداية" مساء الأربعاء، إن الأزهر مرّ بعصور عديدة وقف فيها شامخا لنشر رسالته الوسطية فقيض الله له علماء أجلاء وطلاب أوفياء حفظوا علومه وطبقوا تعاليمه السمحة المستمدة من الكتاب والسنة، مشيرًا إلى أن جولاته مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أكدت له عالمية رسالة الأزهر وقوته الناعمة في شتى الدول.

وأوضح المحرصاوي الخطوات الجادة التي بذلتها الجامعة للتحول الالكتروني وتطبيق النظم الدراسية الحديثة، مشيرًا إلى أنه يحرص على تلقي كافة المقترحات التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية.

يذكر أن التواصل مع الطلاب الوافدين بـ"جمعية سفراء الهداية" يأتي في إطار تطبيق معايير الجودة في التواصل مع المجتمع المحيط بالجامعة، حيث شارك فيه الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامي هلال، عميد كلية القرآن الكريم، وعدد من الأساتذة بجامعة الأزهر من كليات التربية وأصول الدين والشريعة والقانون ورضوان مارديني، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلي عبدالواحد، مدير الإسكان بالجمعية، وسيد الجهلان.