متحدث الرئاسة: إفريقيا تشهد تحولات كبيرة وبرنامج الإصلاح سينتهى بنجاح فى يونيو

اليوم السابع - كتب محسن البديوى
أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن القارة الإفريقية تشهد تحولات كبيرة، حيث تتناول مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، الملفات المتعلقة بالخدمات والتعليم والبنية الأساسية، ودمج القارة اقتصاديا وتجاريا وتفعيل المنطقة القارية للتجارة، مضيفا: "مصر أكبر دول العالم صاحبة التمثيل الواسع بإفريقيا".
وقال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "الحياة اليوم" مع خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى نتاج عمل ومجهود عظيم، مشيرًا إلى أن منظمة الوحدة...
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