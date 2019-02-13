"عبدالعال": السيسي لا يطمع في الحكم أو مد فترات الرئاسة

مصراوي - كتب أحمد علي:
دعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النواب إلى عدم اختزال التعديلات الدستورية في مادة مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات، قائلًا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يطمع في الحكم ولا مد فترة الرئاسة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن طلب تعديل الدستور.
وأضاف عبدالعال: "مش عايز تختزلوا التعديلات دي كلها في هذا الموضوع، تفتكروا بعد 2013 ناس كتير ألحت على الرئيس السيسي أن يترشح، ولم يكن يرغب في ذلك وخضع لإرادة الشعب"، مضيفًا: "فى الفترة الثانية الناس ألحت وطالبته...
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