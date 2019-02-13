الجيش العراقي يكتشف 11 نفقا لـ"داعش" على الحدود مع سوريا

أفادت معلومات صحفية بأن "القوات العراقية أحبطت ثلاث محاولات تسلل لمسلحي "داعش" إلى العراق خلال الأسبوعين الماضيين"، مشيرةً إلى "العثور على 11 نفقا للتنظيم يربط العراق بسوريا".
وأوضحت أن "الفرقة الهندسية في الجيش العراقي التي تتولى مهمة البحث عن الأنفاق بين البلدين، عثرت على 11 نفقا حفرها تنظيم داعش، وتربط بين الأراضي العراقية والسورية، أحدها بطول 3 كيلومترات ويسمح بسير رجل داخله من دون أن يضطر للزحف أو الانحناء"، مؤكدةً أن "حماية الحدود لم تعد مقتصرة على مهمة صد داعش، بل إن عمليات تهريب المخدرات والدولارات مع سوريا عادت، وتتورط بها جهات غير داعش".
ولفتت إلى أن "هناك عمليات تهريب لمحولات كهربائية، وقطع غيار سيارات عسكرية وأخرى مدنية، ومخدرات ودولارات، وخراف ومواش مختلفة، وأدوية".
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