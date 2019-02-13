السلطات الالمانية تعتقل ثلاثة سوريين في المانيا وفرنسا لارتكابهم جرائم ضد الانسانية

اعتقل في ​ألمانيا​ و​فرنسا​ ثلاثة سوريين يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بين 2011 و2013 في إطار عملية مشتركة بين البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية.

وأفادت نيابة ​باريس​ أن رجلا أوقف في المنطقة الباريسية ووضع في الحبس على ذمة التحقيق في إطار تحقيق لارتكاب "أعمال تعذيب وجرائم ضد الإنسانية والتواطؤ للقيام بهذه الجرائم" بين آذار 2011 و2013.

وكان التحقيق الأولي فتح في كانون الثاني2018 من قبل دائرة "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب" في النيابة.