الرئيس البولندي يبرم صفقة بقيمة 414 مليون دولار لشراء صواريخ أميركية

وقعت الولايات المتحدة وبولندا اتفاقا ينص على شراء وارسو قاذفات صواريخ أميركية متحركة بقيمة 414 مليون دولار (365 مليون يورو).
وأكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في وارسو لدى التوقيع "أننا سعداء بمشاركتكم في الدفاع الوطني عن بولندا"، مشيراً إلى أنه "يعني ذلك أن بولندا ستحتل موقعها بين دول العالم الأكثر قدرة وعظمة"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة ستقف على الدوام إلى جانب بولندا".
من جهته، أكد الرئيس البولندي أندريه دودا أنه "سيكون للصفقة تأثيرات ضخمة ليس على تعزيز قدرات بولندا الدفاعية وجيشها فحسب بل ستزيد كذلك الأمن في هذا القسم من أوروبا على الضفة الشرقية لحلف الأطلسي"، مشيراً إلى أن "المرحلة الأولى من عملية تسليم نظام راجمات الصواريخ الأميركية المتطورة سريعة الحركة 20 هيمارس ستبدأ في 2023".
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