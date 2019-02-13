الرئيس البولندي يبرم صفقة بقيمة 414 مليون دولار لشراء صواريخ أميركية

وقعت ​الولايات المتحدة​ و​بولندا​ اتفاقا ينص على شراء ​وارسو​ قاذفات ​صواريخ​ أميركية متحركة بقيمة 414 مليون ​دولار​ (365 مليون يورو).

وأكد نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ في وارسو لدى التوقيع "أننا سعداء بمشاركتكم في الدفاع الوطني عن بولندا"، مشيراً إلى أنه "يعني ذلك أن بولندا ستحتل موقعها بين دول ​العالم​ الأكثر قدرة وعظمة"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة ستقف على الدوام إلى جانب بولندا".

من جهته، أكد الرئيس البولندي ​أندريه دودا​ أنه "سيكون للصفقة تأثيرات ضخمة ليس على تعزيز قدرات بولندا الدفاعية وجيشها فحسب بل ستزيد كذلك ​الأمن​ في هذا القسم من ​أوروبا​ على الضفة الشرقية لحلف الأطلسي"، مشيراً إلى أن "المرحلة الأولى من عملية تسليم نظام راجمات ​الصواريخ​ الأميركية المتطورة سريعة الحركة 20 هيمارس ستبدأ في 2023".