مسؤول بخارجية أميركا: مستعدون لاستخدام كل الخيارات لتغيير سلوك النظام الإيراني

لفت المتحدث الإقليمي باسم ​الخارجية الأميركية​ ​ناثان تك​ إلى "اننا جمعنا الجهلت في مؤتخمر ​وارسو​ لمناقشة ​الإرهاب​ و​اليمن​ و​سوريا​ و​فلسطين​"، مشيراً إلى "اننا نتمنى ان نجد مقاربات جديدة حيال هذه التحديات".

وأكد أن "​إيران​ ستكون على الطاولة لأنها تلعب دورا سلبيا في كل المنطقة"، مشيراً إلى "اننا سنستمر بحملة الضغط الاقتصادي على إيران"، مشدداً على ان "​الولايات المتحدة الأميركية​ مستعدة لاستخدام كل الخيارات لتغيير سلوك ​النظام الإيراني​".