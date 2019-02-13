بومبيو من وارسو: 70 دولة تدعم جهود أميركا في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "70 دولة تدعم جهود أميركا لإحلال الأمن والسلام في الشرق الأوسط".
ويشارك بومبيو، في مؤتمر وارسو، حول الشرق الأوسط ومناهضة السياسات الإيرانية، الذي يستمر على مدى يومين.
وأكد بومبيو، في تصريحات سابقة أن إقامة مؤتمر "وارسو" يهدف لمناهضة السياسات الإيرانية في الشرق الأوسط، وتحضره دول عدة من العالم.
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