الجميل: لن نسمح لأحد بأن يحول الأنظار عن خطورة الإقرار بوضع اليد على المؤسسات الدستورية بقوة السلاح

شدد رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي على "أننا لن نسمح لأحد بأن يحول الأنظار عن خطورة الإقرار بوضع اليد على ​المؤسسات الدستورية​ بقوة ​السلاح​ من خلال اختلاق سجال عن أحقية مقاومتنا ورمزية الرئيس الشهيد ​بشير الجميل​".

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