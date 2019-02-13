"سلسال دم" عمره 16 سنة.. "الكفن" يُنهي خصومة ثأرية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

أنهت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، خصومة ثأرية، تعود لـ16عاما خلت، بين عائلتين في مركز ملوي، بتقديم الكفن والاتفاق علي شرط جزائي قدره مليون جنيه.

وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بتمكن إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة ملوي تحت إشراف العميد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي للجنوب وبقيادة المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز من إنهاء خصومة ثأرية عمرها 16عامًا بدأت في 27/1/1993 بقرية دروة بين عائلتي أولاد سميح وصالح، بسبب نزاع على حد فاصل أرض زراعية.

أقيم الصلح داخل سرادق ملعب مركز شباب دروة، وحضره نحو 3000 شخص، وجرى خلاله تقديم الكفن، والقسم على المصحف بنبذ الخلاف، وتعانق الطرفان وتصافحا، وقُبِلَ العزاء داخل السرادق.

حضر الصلح، العميد فادي سمعان رئيس مركز ومدینة ملوي واللواء خلف حسين نائب مدیر الأمن والعقيد عمرو جادو وكيل فرع البحث والمقدم وجيه الطباخ نائب المأمور والرائد أحمد رأفت والنقباء أحمد حمدان ومصطفي سامي ومحمد خليفة ومحمد أبو طاقية وياسر صلاح وعمرو أبو الخير.