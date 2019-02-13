استدرجه لقضاء سهرة محرمة.. المؤبد لشاب قتل صديقه في "ليلة العيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة السادسة"، في جلستها اليوم الأربعاء، الحكم بالسجن المؤبد على شاب قتل صديقه بعد شكه في وجود علاقة بين المجني عليه وبين زوجته.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر2017 عندما تم العثور على جثة "ن. أ" داخل حقل ذرة في قرية تابعة لمركز إيتاي البارود، بالبحيرة، مذبوحًا ومطعونًا بسكين، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة جرح قطعي بالرقبة، وعدة طعنات بالبطن.

أسفرت جهود البحث أن وراء الواقعة "م.ع" صديق المجني عليه، وجرى القبض على المذكور واعترف بارتكاب الجريمة مبررًا ذلك بوجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وزوجته، فعقد العزم على التخلص منه واستدرجه عبر مكالمة هاتفية بحجة الاحتفال بالعيد وقضاء سهرة في مكان اعتادوا الالتقاء فيه ليلا وسط الزراعات، وانقض عليه وطعنه عدة طعنات بسكين كانت بحوزته.