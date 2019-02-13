الاتحاد الأوروبي يدعو بريطانيا إلى طرح أفكار جديدة بشأن "بريكست"

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، بريطانيا اليوم الأربعاء إلى طرح أفكار جديدة بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وذلك قبيل جولة تالية من التصويت في لندن حول سياسة الخروج.

وغرد توسك على موقع "تويتر" مساء اليوم قائلا، إن عدم وجود أخبار لا يعني دائما أن هناك أخبارا جيدة.

وأضاف توسك أن الدول الـ27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي " تنتظر مقترحات محددة وواقعية من لندن حول كيفية كسر الحصار بشأن بريكست".

ويصوت البرلمان البريطاني غدا الخميس حول الطريقة التي ستمضي بها البلاد قدما بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى مزيد من الوقت لإجراء مفاوضات أخرى مع التكتل وأعلنت أن المرحلة الحالية حرجة.

وفي أعقاب زيارة قامت بها ماي إلى بروكسل الأسبوع الماضي، أعرب توسك عن خيبة أمله حيال عدم تقديم رئيسة الوزراء البريطانية مبادرات جديدة من أجل التوصل لحل.

ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس المقبل.