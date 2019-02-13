هيفاء أبو غزالة تشارك في اجتماع مركز "كوثر" للمرأة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - إيمان محمود:

شاركت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في اجتماع مجلس أمناء مركز المرأة العربية للدراسات والبحوث "كوثر"، بحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفل نزيهة العبيدي، ونائب رئيس مجلس امناء مركز كوثر والعديد من المنظمات الاقليمية والدولية.

وناقش الحاضرون تقرير المركز عن عام ٢٠١٨، وخطة المركز لعام ٢٠١٩، والمبادرات التي سيطلقها خاصة في مجال تمكين المرأة الاقتصادي والمجالات أخرى.

وبدأ الاجتماع بالترحم على روح سمو الأمير السعدي طلال بن عبد العزيز آل سعود، وتم عرض فيلم عن أهم الإنجازات والمبادرت التي أطلقها في ميادين المرأة والطفل والأسرة.