مايك بنس يتهم روسيا بالسعي لتقسيم "التحالف الغربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

اتهم نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، روسيا بالسعي لتقسيم التحالف الغربي، زاعمًا بأنها تبذل مجهودات كبرى للتدخل في الانتخابات في أوروبا والعالم، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس".

وقال بنس بعد اجتماع مع الرئيس البولندي أندريه دودا، إنه لا يوجد تهديد يواجه وارسو أكبر من "شبح العدوان" من جارها في الشرق "في إشارة إلى روسيا".

وانطلق في العاصمة البولندية وارسو، اليوم الأربعاء، المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة، لمناقشة السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وتجتمع 60 دولة في العاصمة البولندية وارسو، اليوم، في مؤتمر السلام الذي يبحث تقليص المخاطر في الشرق الأوسط وملف الإرهاب في المنطقة.

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