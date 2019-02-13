سفير مصر بطوكيو: مصر تعتزم انجاح أعمال قمة "التيكاد" المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

أكد السفير أيمن كامل سفير مصر بطوكيو، أن مصر - مع توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي - ستواصل دعمها لجهود الحكومة اليابانية والقطاع الخاص في تنمية القارة السمراء عبر محفل "التيكاد"، وعزمها السعي نحو إنجاح أعمال القمة المقبلة.

جاء ذلك خلال الملتقى الدوري لمجلس السفراء الأفارقة باليابان والذي نظمته السفارة المصرية - تزامنًا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي- بحضور جميع رؤساء البعثات الإفريقية باليابان، ومسئولين بالخارجية اليابانية.

قال أيمن كامل، إن 2019 سيكون عامًا استثنائيًا بالنسبة لليابان إذ يشهد العديد من الفعاليات والأحداث الهامة، على رأسها القمة السابعة للتيكاد، مشيرًا إلى أن مسيرة التيكاد تعـد الأقدم بين الشراكات وتمثل منذ نشأتها في عام 1993 المحفل الرئيسي الذي تتفاعل اليابان من خلاله مع إفريقيا في قضايا التنمية والتجارة والاستثمار وغيرها.

واستعرض سفير مصر، خلال الاجتماع أولويات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، من حيث مواصلة عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، والعمل على تحقيق السلم والأمن بالقارة وتطوير الآليات الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، فضلاً عن تحقيق التكامل والاندماج الإقليمي، والإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ وتنفيذ مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية عبر تطوير منظومتي الزراعة والتصنيع والعمل على تمكين المرأة والشباب.

يذكر أن قمة التيكاد من أقدم الشراكات الإستراتيجية بين اليابان وأفريقيا حيث تأسست عام 1993 بمبادرة من اليابان ودعم من الاتحاد الإفريقي.